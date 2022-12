Prinses Anne geeft Bangor tijdens ceremonie status van stad

Prinses Anne heeft tijdens een feestelijke ceremonie het Noord-Ierse plaatsje Bangor officieel tot stad uitgeroepen. Bij het kasteel van Bangor onthulde ze een document waarmee de stadsstatus werd bekrachtigd.

Koningin Elizabeth had Bangor die status verleend ter gelegenheid van haar platina jubileum, drie maanden voor haar overlijden in september. Het zogenoemde ‘Letters Patent’ is daarna door koning Charles uitgegeven. Samen met Belfast, Londonderry, Armagh, Lisburn en Newry is Bangor nu een van de zes steden in Noord-Ierland.

Anne bezocht de stad in 2013 en 2016 al eens. Tijdens de ceremonie haalde ze herinneringen op aan die bezoeken en zei ze dat het “altijd een plezier” was om in Bangor te zijn. “Ik kan me alleen maar verontschuldigen voor het feit dat het zo lang heeft geduurd om ervoor te zorgen dat jullie nu, in 2022, echt een stad zijn”, zei ze tegen de toegestroomde aanwezigen. Inwoners, maar ook mensen van de kustwacht en de marine, waren naar het kasteel gekomen om de historische gebeurtenis mee te maken.