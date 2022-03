Prinses Anne plant een boom voor jubileumviering Elizabeth

Prinses Anne heeft ter ere van het jubileumjaar van haar moeder koningin Elizabeth een boom geplant. Op Instagram plaatste het Britse hof donderdag een foto van de gebeurtenis.

De 71-jarige prinses poseert op het kiekje samen met kinderen van een basisschool in Watchfield. Anne houdt een schep vast en kijkt lachend in de camera voordat ze het gat – waar het boompje in geplant is – weer dicht schept.

Het planten van bomen is onderdeel van de viering van het zogenoemde Platinum Jubilee van de Queen. Elizabeth zit dit jaar zeventig jaar op de Britse troon en dat wordt – behalve met het planten van bomen – onder meer gevierd met een recordpoging picknicken en een jubileumconcert.