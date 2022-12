Sandra Schuurhof: meer respect voor Harry en Meghan door docu

Sandra Schuurhof heeft meer respect en empathie gekregen voor prins Harry en Meghan na het zien van de documentaire over de hertog en hertogin van Sussex. Dat zegt de 51-jarige royaltydeskundige donderdagavond in Shownieuws.

Schuurhof noemt het verhaal van Harry en Meghan “totaal onzijdig”. “Maar ik geloof hen wel. Het is hun waarheid. Ik mag hopen dat dit is wat zij hebben ervaren. Ze slaan terug naar de koninklijke familie, omdat ze vinden dat ze onheus bejegend zijn. De drie eerste afleveringen van de zesdelige docureeks waren niet wat Schuurhof ervan verwachtte. “Je dacht echt: Nou, dit wordt het bashen van de koninklijke familie. Dat was het niet. Het was meer een aanklacht tegen de paparazzi en racisme.”

In de serie praten de prins en zijn vrouw onder meer over hun relatie met elkaar en met de Britse roddelpers. “We hopen dat het anderen helpt en dat ze zich geïnspireerd voelen”, zegt het koppel. De laatste drie afleveringen van de serie Harry & Meghan komen volgende week donderdag online.

De reeks maakt deel uit van de deal die het koppel met Netflix heeft gesloten voor meerdere projecten. Eerder verscheen al een serie over de door Harry bedachte Invictus Games. Naar verluidt betaalde de streamingdienst de prins en zijn vrouw zo’n 150 miljoen dollar, omgerekend bijna 143 miljoen euro, voor de samenwerking.