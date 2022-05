Afgetreden koning Juan Carlos na 2 jaar elf uur bij familie

De afgetreden en in 2020 stiekem uit Spanje vertrokken koning Juan Carlos heeft na bijna twee jaar voor het eerst zijn familie bezocht in Madrid. Hij bracht elf uur door op het paleis Zarzuela in het noorden van de Spaanse hoofdstad, melden Spaanse media.

Juan Carlos zag daar zijn zoon, koning Felipe, en zijn vrouw Sofia. Het paleis sprak in een officiële verklaring over een “familiebijeenkomst in de privésfeer”.

Juan Carlos (84) was begin augustus 2020 spoorslags vertrokken. Hij ging vrijwillig naar de Verenigde Arabische Emiraten in ballingschap na in opspraak te zijn geraakt over onduidelijke financiële transacties. Hij zei dat hij naar Spanje was teruggekomen om “alles te normaliseren”. Hij is van plan al over enkele weken weer een bezoek aan Spanje te brengen en hoopt dat het dan minder aandacht trekt onder politici en media.

Spanningen

Het afgesloten vierdaagse bezoek zou volgens Spaanse media met moeite en via lange onderhandelingen zijn geregeld. Het zorgde ook voor spanningen tussen de gewezen koning en zijn zoon Felipe en tussen regering en koninklijk huis. Zondag betoogden naar schatting driehonderd mensen in Madrid tegen het bezoek van Juan Carlos en ze riepen dat hij moet worden vervolgd.

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich officieel om gezondheidsredenen terug als staatshoofd, maar hij behield wel zijn titel.