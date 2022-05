Fans geven gepensioneerde Juan Carlos warm onthaal

Tientallen koningshuisaanhangers hebben de gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos maandag een warm onthaal gegeven toen hij voor het eerst in bijna twee jaar arriveerde bij het koninklijk paleis in Madrid. Ze stonden met vlaggetjes langs de weg en applaudisseerden en juichten toen de vader van koning Felipe aankwam, zo is te zien op beelden van Spaanse media.

Zondag waren er in Spanje juist veel protesten tegen het bezoek van Juan Carlos aan zijn geboorteland. In Madrid kwamen zo’n driehonderd mensen bijeen. Ze hielden borden omhoog met teksten zoals “gerechtigheid” en “De Bourbon in de gevangenis”, verwijzend naar het huis waarvan hij lid is.

Juan Carlos liet zich afgelopen weekeinde ook al zien in de Spaanse havenstad Sanxenxo waar hij ook werd onthaald door tientallen koningshuisaanhangers. De koning liet toen doorschemeren dat hij uitkeek om zijn familie weer te zien en hen te omhelzen.

Het is het eerste bezoek van Juan Carlos aan Spanje sinds hij het land in augustus 2020 verliet, nadat hij in opspraak was geraakt over financiële transacties met onder meer Saudi-Arabië. Juan Carlos woont tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten.