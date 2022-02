Felipe beloont projecten die armoede tegengaan

Koning Felipe heeft dinsdag enkele internationale initiatieven die bijdragen aan de bestrijding van armoede beloond met een prijs. De Spaanse koning deed dat in zijn rol als erevoorzitter van Stichting Codespa, de instantie die jaarlijks de zogenaamde Codespa Awards uitreikt aan bedrijven en journalisten die bijdragen aan een inclusievere samenleving.

De prijzen werden verdeeld in drie verschillende categorieën, te weten ‘Solidariteitsbedrijf’, ‘Sociale innovatie voor inclusieve bedrijven’ en ‘Journalistiek voor ontwikkeling’. Er ging onder meer een prijs naar een onderwijsproject in het Caribisch gebied. Ook de auteur van een artikel over een Uber-achtige constructie voor landbouwvoertuigen in ontwikkelingslanden viel in de prijzen. In totaal werden er zes awards uitgereikt.

De koning reikte de prijzen uit tijdens de elfde editie van de ceremonie. De winnaars leverden volgens Stichting Codespa allemaal een bijdrage om de meest kwetsbaren te helpen en inclusie te bevorderen.