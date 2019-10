De productie van de nieuwe Renault Captur is in de Spaanse autofabriek in Valladolid onder toeziend oog van koning Felipe gestart. De koning nam een kijkje in de fabriek, die hij eerder in 2011 al eens bezocht.

Op foto’s van het Spaanse koninklijk huis is te zien dat de koning verschillende fabrieksmedewerkers ontmoet. Verder krijgt hij uitleg over het productieproces. Het bezoek aan de fabriek in Valladolid vindt een maand na de presentatie van de nieuwe Captur plaats.

Afgelopen maandag was Felipe al bij de start van de productie van de nieuwe Opel Corsa, in Zaragoza.