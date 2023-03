Felipe en Letizia aanwezig bij opening Spaans taalcongres

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben maandag in Cádiz de opening van de negende editie van het Internationale Congres van de Spaanse Taal bijgewoond. Dit is een universeel forum waarop door bijna driehonderd deelnemers uit de hele wereld wordt gereflecteerd op het erfgoed en de uitdagingen van de Spaanse taal.

Volgens Felipe is het congres “door zijn belang, verspreiding en continuïteit het belangrijkste evenement van de Spaanse taal geworden”. Ook is het in zijn ogen “de plaats waar de fundamenten van het pan-Spaanse taalbeleid zijn gelegd”, verklaarde de koning tijdens de opening van het congres. Hierna begaven hij en de koningin zich naar het Casa de Iberoamérica waar zij vergezeld door onder anderen de burgemeester van Cádiz enkele tentoonstellingen bezochten. In de middag namen Felipe en Letizia deel aan een lunch in het scheepswerf-museum El Dique.

Het taalcongres wordt om de drie jaar gehouden in een Spaanstalig land. Het is de tweede keer dat het in Spanje wordt gehouden, de eerste editie was in 2001 in Valladolid.