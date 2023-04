Felipe en Letizia reiken prestigieuze Cervantesprijs uit

De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia hebben maandag opnieuw de prestigieuze Miguel de Cervantesprijs uitgereikt. Tijdens een ceremonie bij de universiteit van Alcalá de Henares overhandigde het koningspaar de prijs aan de Venezolaanse dichter en essayist Rafael Cadenas.

Felipe hield tijdens de ceremonie een korte toespraak. Daarin noemde hij het werk van Cadenas dat “van een groot modern dichter”. Ook hing de Spaanse koning de dichter een medaille om. Dinsdag volgt een nieuwe ontmoeting als Felipe en Letizia de traditionele lunch aanbieden op het koninklijk paleis in Madrid, om de winnaar te eren.

De Cervantesprijs is een van de belangrijkste literaire prijzen in de Spaanstalige literatuur. Aan de prijs is een bedrag van 125.000 euro verbonden. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de Uruguayaanse Cristina Peri Rossi.