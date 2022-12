Felipe en Letizia steunen uitgeschakelde Spaanse voetballers

Koning Felipe en koningin Letizia hebben een opbeurende boodschap gedeeld met de Spaanse voetballers die dinsdag op het WK in Qatar werden uitgeschakeld. In de achtste finale was Marokko na strafschoppen te sterk.

“Niets eindigt hier”, begint het Spaanse koningspaar hun bericht op Twitter. “Hier, op dit WK, begint alles voor een nationale ploeg die een lange weg voor zich heeft. Laten we doorgaan, blijven concurreren en blijven vechten. Dan zullen de overwinningen komen”, beloven Felipe en Letizia.

Na 120 minuten was het Spanje en Marokko niet gelukt om te scoren. Strafschoppen moesten uitmaken wie er naar de kwartfinale doorging. De eerste drie werden door de Spanjaarden gemist, waarna Achraf Hakimi (oud-speler van Real Madrid) de beslissende penalty voor Marokko benutte. Het Afrikaanse land neemt het zaterdag in de kwartfinale op tegen Portugal, dat later op de dinsdagavond overtuigend won van Zwitserland (6-1).