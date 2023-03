Felipe krijgt voetbalshirt Club Deportivo Tenerife cadeau

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag een delegatie van voetbalclub Club Deportivo Tenerife ontvangen op het Zarzuela-paleis in Madrid. Het bezoek stond in het teken van het 100-jarig bestaan van de club op het Spaanse eiland.

Felipe VI kreeg tijdens het bezoek een voetbalshirt cadeau van de club, die uitkomt in de op een na hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het witte shirt was toepasselijk bedrukt met de naam Felipe en het rugnummer VI. De koning ontving tijdens het bezoek ook het erevoorzitterschap van de club.

De club werd eigenlijk al in 1912 opgericht, als Sporting Club Tenerife. In 1922 werd de naam van de club veranderd in de huidige naam.