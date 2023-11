Felipe opent zittingsperiode nieuw gekozen parlement

Koning Felipe heeft woensdag de zittingsperiode van het recent gekozen parlement in Spanje geopend. Dat deed hij tijdens een ceremonie in het Huis van Afgevaardigden in Madrid.

Naast Felipe waren ook zijn vrouw koningin Letizia en oudste dochter Leonor aanwezig. Prinses Sofía ontbrak; zij zit momenteel in Wales vanwege haar studie aan het Atlantic College.

De Spaanse premier Pedro Sánchez kreeg eerder deze maand voldoende steun voor een nieuwe regeringstermijn. Zijn Socialistische Partij werd bij de verkiezingen in juli niet de grootste, maar kon door een omstreden deal met Catalaanse separatistische partijen toch door met regeren.

Felipe, Letizia en Leonor kwamen woensdag gezamenlijk aan bij het gebouw van de zogeheten Cortes Generales: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ook Sánchez was bij dat moment aanwezig. Het gezelschap ging vervolgens door de alleen bij dit soort officiële gelegenheden geopende Leeuwendeur – Puerta de los Leones – naar binnen.