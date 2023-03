Felipe richt blik op de toekomst bij uitreiking onderzoeksprijzen

De Spaanse koning Felipe heeft zich woensdag uitgesproken over het belang van de wetenschap. De Spaanse vorst deed dat in zijn toespraak bij de uitreiking van de Nationale Onderzoeksprijzen van 2022 in Alicante. Ook zijn vrouw koningin Letizia was daarbij aanwezig.

“Onderzoek is essentieel. Uiteraard vanwege de resultaten, maar ook vanwege de betrokken processen en methoden”, zei Felipe onder meer. Hij dankte alle winnaars voor hun werk, waarmee zij bijdragen aan vooruitgang. Tijdens de ceremonie werden ook voor het eerst prijzen uitgereikt waarmee het werk van jonge onderzoekers wordt erkend. Daar stond Felipe ook bij stil in zijn toespraak. “Wij als samenleving, als land, moeten jonge talenten meer ondersteuning en kansen geven om hun potentieel en capaciteiten ten volle te ontwikkelen.”

Het Spaanse koningspaar woonde ook een presentatie van de verschillende winnaars bij. Ook overhandigden Felipe en Letizia de onderscheidingen aan de winnaars.

De onderzoeksprijzen worden al sinds 1982 uitgereikt. Aan de prijs, die in verschillende disciplines wordt toegekend, is een bedrag van 30.000 euro verbonden. Datzelfde bedrag is ook verbonden aan de prijs voor jonge onderzoekers, die bedoeld is voor mensen tot 40 jaar.