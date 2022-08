Felipe weer met familie op stap op Mallorca

De Spaanse koning Felipe is na een paar dagen in Colombia weer terug op Mallorca om vakantie te vieren met zijn gezin. Felipe was de afgelopen dagen op bezoek in het Zuid-Amerikaanse land om de inhuldiging van de nieuwe president Gustavo Petro bij te wonen.

Woensdagmiddag wandelde de Spaanse koning in een zomerse outfit door een winkelstraat in Palma. Hij werd daarbij vergezeld door zijn vrouw koningin Letizia en prinsessen Leonor en Sofia, die allebei al een stuk langer zijn dan hun moeder.

Het gezin van de Spaanse koning brengt bijna elk jaar de zomervakantie door op het Spaanse eiland. Meestal valt de vakantie samen met de Copa del Rey, de zeilwedstrijden om de zogenoemde Koningscup die in de baai van Palma worden gehouden. Ook dit jaar deed Felipe mee aan de zeilwedstrijd, waar hij als vijfde eindigde.