Gepensioneerde koning Juan Carlos annuleert bezoek aan Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos heeft zijn tweede bezoek aan Spanje afgeblazen. Volgens Spaanse media zou Juan Carlos deze maand weer terugkomen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor een zeilevenement, maar is de reis nu geannuleerd om “privéredenen”.

De vader van koning Felipe was vorige maand na bijna twee jaar weer terug in Spanje. Op het paleis in Madrid had hij een bijeenkomst met familie.

Juan Carlos (84) vertrok in 2020 naar de Verenigde Arabische Emiraten nadat hij in opspraak was geraakt over onduidelijke financiële transacties.