Koning Felipe bezoekt politiepost van Guardia Civil

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag een uitstapje gemaakt naar de stad Sarria in de regio Galicië. De vorst was daar voor een bezoek aan een post van de Guardia Civil.

Het bezoek van de koning kon op veel belangstelling rekenen. Langs de weg schudde Felipe de handen van een aantal mensen die hem bij aankomst kwamen begroeten.

Felipe werd voornamelijk bijgepraat over de inspanningen van de Guardia Civil om de veiligheid te garanderen tijdens de Camino de Santiago, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Sarria is één van de steden op de zogeheten Franse route, de populairste route van de pelgrimstocht.

Jaarlijks lopen vele duizenden mensen de pelgrimsroute met als doel de kathedraal van Santiago de Compostella in Galicië. In 2019, het jaar voordat de coronapandemie begon, waren er rond de 350.000 lopers. Dit jaar zou het opnieuw druk kunnen worden. Dat heeft te maken met het feit dat het een heilig jaar is. Christenen vieren een heilig jaar als de naamdag van Sint Jakob (Santiago) op 25 juli op een zondag valt. Dat was oorspronkelijk al in 2021, maar vanwege de coronapandemie is het heilige jaar verlengd.