Koning Felipe deelt handtekeningen uit bij staatsbezoek Duitsland

Het Spaanse koningspaar is maandag begonnen aan een staatsbezoek aan Duitsland. Koning Felipe en koningin Letizia werden in de ochtend met een ceremonie op Slot Bellevue in Berlijn welkom geheten door de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender.

Bij het slot had zich een kleine menigte verzameld om een glimp van het koningspaar op te vangen. Het gezelschap was niet te beroerd om de pen erbij te pakken en handtekeningen uit te delen aan mensen die met Spaanse vlaggetjes op de royals stonden te wachten.

Felipe en Letizia zijn nog tot en met woensdag in Duitsland voor het staatsbezoek. Zondag ging het paar al naar de Spaanse ambassade in Berlijn. Daar hadden zij een ontmoeting met in Duitsland woonachtige Spanjaarden.