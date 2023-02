Koning Felipe opent digitaal trainingscentrum

Koning Felipe van Spanje heeft vrijdag een trainingscentrum in Madrid geopend. Het Orange Digital Center is opgericht voor mensen die aan hun digitale vaardigheden willen werken en richt zich ook op kwetsbare groepen, zoals mensen met een autismespectrumstoornis.

Felipe kreeg uitleg over de trainingen die in vier thema’s worden aangeboden: verantwoord gebruik van ICT, digitale inclusie, klimaatverandering en ondernemerschap. De koning hoorde onder meer over de workshops en activiteiten die mensen kunnen volgen.

Bij de opening waren ook enkele cursisten aanwezig. Ook met hen maakte de koning een praatje.