Koning Felipe speecht tijdens World News Media Congress

Koning Felipe van Spanje heeft een speech gegeven tijdens de opening van het World News Media Congress in het Spaanse Zaragoza. Het jaarlijkse congres stelt de rechten van journalisten en uitgevers over de hele wereld centraal.

Felipe deelde na zijn speech een award uit aan Joanna Krawczyk en Piotr Stasinski, respectievelijk voorzitter van en redacteur bij de Gazeta Wyborcza Foundation. Gazeta Wyborcza is een Poolse media-organisatie. De onderscheiding wordt ieder jaar toegekend aan een persoon of medium als erkenning voor een “uitstekende schriftelijke actie voor de persvrijheid”.

De World News Media Congress wordt georganiseerd door The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA). Felipe en zijn vrouw koningin Letizia zijn erevoorzitters van het evenement. Het congres duurt nog tot en met vrijdag.