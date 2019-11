Koning Felipe zal maandag niet geheel ontspannen in het vliegtuig naar Cuba zijn gestapt in de wetenschap dat de Spaanse parlementsverkiezingen van zondag andermaal geen enkele coalitie met een duidelijke meerderheid hebben opgeleverd.

Het was al de vierde stembusgang in vier jaar tijd en hoewel de socialisten van demissionair premier Pedro Sánchez net als in april de grootste partij werden, behaalden ze bij lange na geen meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De PSOE kwam uit op 120 van de 350 zetels.

Felipe hoeft echter nog niet meteen in actie te komen, getuige ook zijn eerder geplande staatsbezoek aan Cuba. Hij ontvangt de leiders van alle politieke partijen pas later. Sánchez is maandag al wel begonnen met zijn zoektocht naar steun voor een door hem te vormen regering. Daarin is hij eerder dit jaar niet geslaagd, waardoor de verkiezingen van zondag nodig waren.

De premier zou de leiders van de andere Spaanse partijen bellen over de uitslag van de verkiezingen met als doel een “stabiele progressieve regering te vormen”. Pablo Casado, de leider van de rechts-conservatieve Partido Popular, die de tweede partij is geworden met 87 zetels, zei dat zijn partij klaar is om verantwoordelijkheid te nemen, maar dat de bal in handen van Sánchez ligt.