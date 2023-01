Mogelijk geen verjaardagsvisite Juan Carlos na incident kleinzoon

Een incident rond Froilán, de neef van de Spaanse koning Felipe, gooit mogelijk roet in het eten van een gepland bezoek van de gezinnen van de prinsessen Elena en Cristina aan hun vader koning-emeritus Juan Carlos. Volgens het blad Vanitatis gaat de reis misschien niet door.

De 24-jarige Froilán is de oudste zoon van Elena en vierde in lijn van troonopvolging. Hij was mogelijk betrokken bij een vechtpartij bij een nachtclub in Madrid. Eind november gingen daar zo’n dertig mensen met elkaar op de vuist. Een persoon, een vriend van Froilán, raakte daarbij gewond.

De politie onderzoekt nu wat de rol van Froilán was. Als hij daadwerkelijk betrokken was riskeert hij een celstraf van drie maanden tot een jaar.

Het is niet de eerste keer dat Froilán betrokken is bij incidenten in het uitgaansleven. Ook haalde hij al eens de voorpagina’s van de kranten toen hij zichzelf verwondde met een geweer tijdens een verblijf op het landgoed van zijn vader Jaime, die in 2010 scheidde van prinses Elena. Hij had geen vuurwapen mogen gebruiken, maar de zaak liep met een sisser af.

Juan Carlos viert donderdag zijn 85e verjaardag. De vader van koning Felipe woont sinds de zomer van 2020 in Abu Dhabi nadat hij in opspraak raakte over financiële transacties.