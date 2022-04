Prinses Leonor zonder ouders bij conferentie cyberveiligheid

De Spaanse prinses Leonor heeft een conferentie over jeugd en cyberveiligheid bijgewoond op een school even buiten de Spaanse hoofdstad Madrid. Dat deed de 16-jarige prinses zonder haar ouders, koning Felipe en koningin Letizia.

De prinses nam plaats tussen de andere jongeren in de zaal, gekleed in een witte blouse, lichtroze broek en witte gympen. Het Enjoy The Internet Safely congres vond plaats op de middelbare school I.E.S. Julio Verne in de gemeente Leganés. Het evenement werd georganiseerd door het Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dat probeert zowel kinderen, als ouders en leerkrachten veiliger om te laten gaan met het internet.

Leonor sprak met de andere tieners tijdens het evenement, zo is op verscheidene foto’s te zien. Dit zou volgens Daily Mail het tweede evenement zijn waarbij de prinses zonder ouders verschijnt. Dit deed zij voor de eerste keer samen met haar zusje Sofia in juli, toen zij de campagne genaamd A Tree For Europe bijwoonde.