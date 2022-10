Spaanse koning Felipe bezoekt Europese Centrale Bank

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia gingen woensdag tijdens de laatste dag van hun staatsbezoek aan Duitsland langs bij Spaanse exposanten op de Frankfurter Buchmesse in Frankfurt am Main. Ook bracht Felipe een bezoek aan de Europese Centrale Bank.

Het Spaanse koningspaar woonde dinsdag al de opening van de Frankfurter Buchmesse bij, waar Spanje dit jaar de eregast is. Op woensdagochtend keerden Felipe en Letizia terug naar de Duitse boekenbeurs, waar ze verschillende stands bezochten van Spaanse exposanten. Daar ontmoetten ze onder meer literaire agenten en kunst- en designuitgevers. Daarna kregen de koning en koningin een rondleiding door de tentoonstelling El Prado en las calles, die bestaat uit panelen van de belangrijkste meesterwerken die zijn te zien in het Museo Nacional del Prado in Madrid.

Vervolgens toog Felipe naar de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt, waar hij werd ontvangen door de huidige president Christine Lagarde. Na een officiële foto en de ondertekening van het ereboek van de ECB woonde Felipe een bijeenkomst met Lagarde bij. Letizia ging ondertussen langs bij het hoofdkwartier van Cervantesinstituut in Frankfurt, waar Duitsers Spaanse les kunnen krijgen.

De koningin werd onder meer ontvangen door de Minister van Cultuur en Sport, de consul-generaal van Spanje in Frankfurt en de directeur van het instituut, dat wereldwijd centra heeft met als doel de Spaanse taal en cultuur te verspreiden. Letizia woonde er een rondetafelgesprek bij onder leiding van de voormalige voorzitter van de Duitse Vereniging van Hispanisten. Met het bezoek aan het Cervantesinstituut kwam er een eind aan het staatsbezoek van het Spaanse koningspaar aan Duitsland.