Spaanse koning Felipe brengt bezoek aan legerbasis

De Spaanse koning Felipe heeft maandag een bezoek gebracht aan de legerbasis Coronel Maté. Het bezoek van de vorst stond in het teken van een aantal eenheden van de militaire afdeling FAMET die dit jaar vijftig jaar bestaan. Het ging onder meer om een bataljon voor transporthelikopters, aldus het Spaanse hof.

Na een korte ontvangst op de basis ging de koning door naar de luchtvaartacademie van het leger. Tijdens een rondleiding kreeg hij uitleg over verschillende werkzaamheden en nam hij een kijkje in een simulator van de academie.

In een hangar werd Felipe vervolgens bijgepraat over een van de helikopters. Later nam hij ook deel aan een helikoptervlucht, zo is te zien op foto’s van het Spaanse hof.