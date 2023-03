Spaanse koning Felipe brengt bezoek aan OESO in Parijs

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. De Spaanse vorst werd vrijdagochtend persoonlijk ontvangen door secretaris-generaal Mathias Cormann.

Na een warm welkom tekende Felipe onder toeziend oog van Cormann het gastenboek van de instelling. Vervolgens ontmoette hij enkele adviseurs van de OESO en sprak hij wat langer met Cormann. Felipe sprak de aanwezige medewerkers ook nog toe.

De ontmoeting werd afgesloten met een lunch waarbij de koning van Spanje in gesprek ging met de medewerkers van de OESO. Felipe bracht het bezoek als onderdeel van de regelmatige bezoeken aan grote Europese instanties. De vorige keer dat Felipe bij de OESO was, was in 2007.