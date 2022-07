Spaanse media bezorgd om brandwonden prinses Leonor

Spaanse media vragen zich af wat er is gebeurd met prinses Leonor. De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia van Spanje werd gespot met brandwonden op haar linkerhand.

Op foto’s zijn de verwondingen van de 16-jarige prinses duidelijk te zien. Ze had er een zalf of crème overheen gesmeerd, aldus Spaanse media. Het blad Semana heeft het hof gevraagd naar de details, maar een woordvoerder kon er niets over zeggen.

Leonor lijkt er in ieder geval niet al te veel last van te hebben. Maandag vergezelde ze haar ouders bij de prijsuitreiking van de Stichting Prinses van Girona, waar de prinses erevoorzitter van is. Ook haar zusje Sofia was daarbij aanwezig.