Spaanse Leonor start najaar 2023 met militaire trainingen

De Spaanse Leonor zal net als haar vader een militaire training ondergaan nadat ze haar opleiding aan de Atlantic College in Wales heeft afgerond. Dat melden Spaanse media. De 16-jarige Leonor is in 2023 klaar met haar opleiding in Wales, waar ze in de klas zit bij prinses Alexia.

Leonor zal, net als haar vader Felipe, trainingen van het leger, de luchtmacht en de marine krijgen. Haar militaire opleiding start in het najaar van 2023, nog voordat Leonor naar een universiteit gaat. Wat de Spaanse prinses gaat studeren is nog niet bekend, maar volgens geruchten zou ze rechten gaan studeren.

Het Spaanse El Pais meldt dat de militaire trainingen van Leonor onder andere plaatsvinden op een trainingsschip van de Spaanse marine. Verder zal ze trainingen krijgen bij het Spaanse leger in Zaragoza, de Spaanse luchtmacht in Murcia en de Spaanse marine in Pontevedra.