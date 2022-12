Team Harry en Meghan na kritiek trailer: niet letterlijk bedoeld

Het team van prins Harry en zijn vrouw Meghan verdedigt de trailer van hun documentaireserie na kritiek van diverse Britse media. Meerdere kranten schreven na de eerste beelden van de Netflixdocumentaire dat er archiefbeelden en stockfoto’s worden gebruikt die niets met het koppel te maken hebben. Die beelden zijn echter “niet letterlijk bedoeld”, laten woordvoerders van de Sussexes weten aan The Telegraph.

Enkele fragmenten en foto’s in de trailer zouden moeten aantonen dat Harry en Meghan werden buitengesloten door de Britse koninklijke familie en dat ze werden lastiggevallen door de paparazzi. Verschillende media zeiden echter dat er een paar beelden voorbijkomen die niet over de prins en zijn vrouw gaan en dat er ook foto’s zijn bewerkt. Volgens het team van Harry en Meghan is het gebruik van stockbeeld in trailers een “standaardprocedure” bij het maken van documentaires.

In de documentaireserie Harry & Meghan, waarvan donderdag de eerste drie afleveringen verschijnen, praten de twee over waarom ze zijn teruggetreden uit het Britse koningshuis. Een van de oorzaken is, zoals Harry eerder ook al heeft aangegeven, de enorme media-aandacht. In de trailer zegt hij onder meer dat hij bang was dat de “geschiedenis zich zou herhalen”. Zijn moeder prinses Diana overleed in 1997 in Parijs bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door paparazzi.