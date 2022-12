Toestand Thaise prinses Bajrakitiyabha ‘stabiel’ na hartprobleem

De Thaise prinses Bajrakitiyabha, de oudste dochter van koning Vajiralongkorn, is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hartprobleem. Dat heeft het Thaise koninklijk paleis in een verklaring laten weten. Daarin stond ook dat de toestand van de prinses “tot zekere hoogte is gestabiliseerd”.

De 44-jarige Bajrakitiyabha verloor het bewustzijn in de provincie Nakhon Ratchasima en werd nadien behandeld in een nabijgelegen ziekenhuis. Zij werd daarna per helikopter naar Bangkok gevlogen nadat haar toestand was gestabiliseerd. Woensdagavond verschenen al berichten op sociale media, waarin werd gespeculeerd dat de prinses zou zijn overleden. Donderdag meldde onder anderen journalist Andrew MacGregor op Twitter dat de prinses dood is verklaard, waarbij hij zich baseerde op paleisbronnen.

De prinses is het enige kind uit het eerste huwelijk van Vajiralongkorn met prinses Soamsawali. Zij waren van 1977 tot en met 1991 getrouwd. Bajrakitiyabha is een van de kinderen die in aanmerking komt als opvolger van Vajiralongkorn, hoewel die nog niet formeel een opvolger heeft aangewezen na zijn aantreden in 2016.