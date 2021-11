Verrassingsbezoek William aan Afghaanse vluchtelingen in Leeds

Prins William heeft dinsdag een verrassingsbezoek gebracht aan Afghaanse vluchtelingen in Leeds. De hertog van Cambridge ging langs in een hotel waar ze worden opgevangen, sommigen sinds de Taliban de macht in hun thuisland hebben overgenomen en anderen al veel langer.

William sprak er met de vluchtelingen die in het hotel wachten op een ander verblijf in het Verenigd Koninkrijk. De prins hoorde over hun ervaringen en zag hoe kinderen er met elkaar aan het spelen waren.

Ook kreeg William uitleg over hoe lokale organisaties en de inwoners van Leeds de vluchtelingen helpen. Zo werd er al veel kleding en speelgoed gedoneerd.