Website Deens koningshuis aangepast na abdicatie Margrethe

Frederik van Denemarken draagt sinds het aftreden van zijn moeder Margrethe officieel de titel koning. Op de website van het Deense koningshuis zijn de wijzigingen zondag direct doorgevoerd. Ook de titel van zijn vrouw Mary is aangepast van kroonprinses naar koningin.

De oudste zoon van het nieuwe koningspaar, Christian, is nu kroonprins. De titel van de zondag afgetreden Margrethe blijft koningin.

Op de dag van de troonswisseling ging de website van het Deense koningshuis tijdelijk offline. “De officiële website van het Koninklijk Huis van Denemarken is tijdelijk niet beschikbaar omdat er passende wijzigingen worden aangebracht naar aanleiding van de troonopvolging”, viel in een boodschap op de website te lezen. Bezoekers van de website werden doorverwezen naar de socialmediapagina’s van het Deense koningshuis. In de late avond was de vernieuwde site weer in de lucht.