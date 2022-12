Zieke kinderen helpen Camilla met optuigen van de kerstboom

De kerstbomen in Windsor Castle en Palace of Holyroodhouse staan al, maar die in de woning van het Britse koningspaar, Clarence House, nog niet. Koningin-gemalin Camilla heeft zieke kinderen van liefdadigheidsinstellingen uitgenodigd om woensdag te helpen bij het optuigen van de kerstboom bij haar thuis, zo meldt Buckingham Palace.

Kinderen van de organisaties Helen & Douglas House en de Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity helpen de koningin in Clarence House in Londen, waar zij en haar man koning Charles wonen. De organisaties zetten zich in voor terminale en ernstig zieke kinderen. Na afloop krijgen ze een aantal kerstcadeautjes.

Al jarenlang nodigt Camilla kinderen uit om te helpen bij het optuigen van de boom. De kleine helpers krijgen van de militaire wacht een speciaal optreden. Ook komt de kerstman met zijn rendieren op bezoek.