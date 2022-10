Carl Gustaf deelt muziekprijs uit aan cellist Yo-Yo Ma

Koning Carl Gustaf heeft in Stockholm de Birgit Nilsson Prize uitgereikt aan de Amerikaanse cellist Yo-Yo Ma. Met een prijzengeld van 1 miljoen dollar is de prijs de belangrijkste onderscheiding in de wereld van de klassieke muziek.

De uitreiking was onderdeel van een groots opgezet galaconcert in de Zweedse hoofdstad. Naast Carl Gustaf was ook koningin Silvia aanwezig.

De Birgit Nilsson Prize wordt sinds 2009 uitgereikt aan een musicus of vocalist die veel betekent voor de klassieke muziek en opera in het bijzonder. De onderscheiding is vernoemd naar de Zweedse sopraan Birgit Nilsson. Zij was in de vorige eeuw een grootheid in de operawereld en werd voor haar verdiensten uitgeroepen tot hofzanger, een eretitel die werd ingesteld door koning Gustav III. De koninklijke titel wordt nog steeds toegekend aan vocalisten, bij voorkeur van de Koninklijke Opera.

Plácido Domingo was in 2009 de eerste winnaar van de Birgit Nilsson Prize. Tot nu toe is de prestigieuze prijs vijfmaal uitgereikt.