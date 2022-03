Carl Gustaf hoopt op succes en medailles bij Paralympische Spelen

Koning Carl Gustaf van Zweden hoopt dat zijn landgenoten goed gaan scoren tijdens de Paralympische Spelen in Beijing. De vorst wenst de paralympiërs veel succes tijdens het sportevenement, dat vrijdag is begonnen.

“Natuurlijk hopen we op veel grote successen en medailles in de komende weken. Maar wat de uitkomst ook is, ik weet dat jullie hard zullen vechten”, aldus Carl Custaf in een video op sociale media. De koning zegt daarnaast dat iedereen in Zweden met “trots en plezier” zal kijken.

De eerste medaille heeft Zweden al binnen. Ebba Aarsjoe, skiër in de staande klasse, won brons op de afdaling.