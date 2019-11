Het staatsbezoek aan Bosnië en Herzegovina van de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel is met een demonstratie begonnen. Dat melden media in Bosnië. Bij de Zweedse ambassade in de hoofdstad Sarajevo werd geprotesteerd tegen de toekenning van de Nobelprijs voor literatuur aan Peter Handke.

Dat de Zweedse Academie de prestigieuze literaire prijs aan Handke heeft toegekend, is verkeerd gevallen in Bosnië. De Oostenrijkse schrijver heeft in 2006 een toespraak gehouden bij de begrafenis van de Servische leider Slobodan Milošević.

Volgens de Zweedse krant Expressen houdt het hof de kwestie nauwlettend in de gaten. Vooral ook omdat er mogelijk vragen aan de royals kunnen worden gesteld over de keuze die de Zweedse Academie heeft gemaakt. In een reactie laat een woordvoerder van het hof weten dat Victoria en Daniel op de hoogte zijn van de protesten en zich, zoals gewoonlijk ter voorbereiding op een staatsbezoek, goed hebben ingelezen in allerlei kwesties die rond het te bezoeken land spelen.

Verder heeft het hof ook nog nadrukkelijk laten weten dat de Zweedse koninklijke familie op geen enkele wijze betrokken is bij de toekenning van de Nobelprijzen.