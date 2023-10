Hardrijdende prins Daniel op de bon geslingerd

Prins Daniel van Zweden is deze zomer bekeurd voor te hard rijden. De echtgenoot van kroonprinses Victoria reed 87 kilometer per uur waar 80 toegestaan was, meldt de Zweedse krant Aftonbladet.

Daniel drukte het gaspedaal van zijn auto te ver in op de E16, bij het plaatsje Hofors in het midden van Zweden. Het hof bevestigt aan Aftonbladet dat het inderdaad om de prins ging. “Meer informatie kunnen we niet geven”, aldus het paleis.

Expressen weet te melden dat Daniel een boete van 1500 Zweedse kroon, bijna 130 euro, heeft gekregen.