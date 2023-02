Hartoperatie Zweedse koning succesvol verlopen

Koning Carl Gustaf van Zweden is met succes geopereerd aan zijn hart. De ingreep verliep volgens plan en de koning maakt het goed, laat het hof in een korte verklaring weten. Het paleis schrijft verder dat Carl Gustaf dankbaar is voor alle beterschapswensen.

Vorige week werd bekend dat de 76-jarige Zweedse vorst onder het mes moest. Het ging om een zogenoemde kijkoperatie. Verdere informatie gaf het hof niet.

Vanwege de ingreep moest de koning een aantal geplande afspraken afzeggen. Hij moet nu enkele weken rust houden om te herstellen.