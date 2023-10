Koningin Silvia nog een paar extra dagen bij Madeleine

Koningin Silvia van Zweden heeft ervoor gekozen om niet direct na haar verplichtingen van deze week in de Verenigde Staten terug te vliegen. Ze blijft nog een paar dagen extra om tijd door te brengen met haar dochter prinses Madeleine en haar kleinkinderen, meldt het blad Svensk Damtidning.

Silvia en Madeleine waren maandag samen bij een bijeenkomst in het gebouw van de Verenigde Naties in New York en woonden in de stad ook een gala bij van de mede door de koningin opgerichte World Childhood Foundation. Daarvoor gingen moeder en dochter samen over de rode loper.

Het hof bevestigt aan Svensk Damtidning dat Silvia nog in de VS is, maar geeft verder geen commentaar. Het blad vermoedt dat de koningin naar Florida is gegaan om haar kleinkinderen te zien.

Prinses Madeleine woont al jaren met haar gezin in Florida. De koningin ziet de kinderen van de prinses, Leonore, Nicolas en Adrienne, daarom niet zo vaak. Eerder dit jaar werd bekend dat het gezin terug zou gaan naar Zweden, maar de verhuizing werd afgelopen zomer uitgesteld tot volgend jaar.