Kroonprinses Victoria geëerd met bloemen en muziek op naamdag

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft zondag uitgebreid stilgestaan bij haar naamdag. De prinses kreeg in het bijzijn van haar man prins Daniel en haar kinderen onder meer een aantal bossen bloemen en muziek van het muziekkorps van het leger.

Met temperaturen van rond het vriespunt waren Victoria en haar gezin gekleed in dikke jassen. Prins Daniel en kinderen Estelle en Oscar hadden er ook nog dikke mutsen bij opgezet, zo is te zien op foto’s die het paleis zondag deelde op Instagram. Met zijn vieren keken ze toe hoe er op de binnenplaats van het kasteel door verschillende legeronderdelen een erewacht werd gehouden.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen er nog coronamaatregelen golden in Zweden, nam de prinses dit jaar wel weer cadeaus in ontvangst van burgers. Die waren speciaal voor de naamdag van Victoria naar het paleis in Stockholm gekomen.

Het vieren van de naamdag is een katholieke traditie waarbij bepaalde dagen van het jaar zijn vernoemd naar heiligen. Voor de naam Victoria is dat 12 maart.