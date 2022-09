Prins Carl Philip deelt prijs uit aan Zweedse kok van het jaar

Prins Carl Philip heeft in Stockholm de prijs uitgereikt voor chef-kok van het jaar in Zweden. De jongste zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia zat ook in de jury van de verkiezing.

Tijdens het evenement streden acht finalisten om de titel. Die ging uiteindelijk naar Jessie Sommarström. De koks moesten een aantal gerechten bereiden en werden ook getoetst op de manier waarop ze hun werkzaamheden uitvoeren. Zo werd er gelet op voedselverspilling en of er goed leiding gegeven werd aan de medewerkers.

Sommerström is pas de tweede vrouw die de prijs in de wacht heeft gesleept. De 43-jarige chef-kok woont en werkt in Stockholm. Ze deed voor de tweede keer mee aan de wedstrijd. Prins Carl Philip is beschermheer van het evenement dat in 1983 voor het eerst werd gehouden.