Prinses Estelle met moeder naar verjaardagsfeest prins Christian

Prinses Estelle, de 11-jarige dochter van de Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel, gaat volgende maand met haar moeder mee naar Denemarken voor de festiviteiten rond de 18e verjaardag van prins Christian. Een woordvoerder van het Zweedse hof heeft dat bevestigd aan het blad Svensk Damtidning.

Estelle is net als Christian een toekomstig troonopvolger. Haar moeder is een peettante van Christian, de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary.

De verjaardag van Christian wordt op 15 oktober groots gevierd. In de avond organiseert koningin Margrethe een galadiner. Voor dat diner zijn leeftijdsgenoten uit alle uithoeken van Denemarken uitgenodigd. Of er nog meer royals uit andere landen aanschuiven is nog niet bekend.

Vorig jaar ontmoetten naar aanleiding van de 18e verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra vijf toekomstige troonopvolgers elkaar voor het eerst bij een officiële gelegenheid. Naast Ingrid Alexandra waren ook prinses Amalia, prinses Elisabeth van België, prinses Estelle van Zweden en prins Charles van Luxemburg aanwezig. Van de nieuwe generatie ontbraken toen alleen prinses Leonor van Spanje en prins Christian.