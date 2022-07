Prinses Estelle swingt met ouders bij concert hiphopact Hov1

De Zweedse prinses Estelle begint zich steeds meer te ontpoppen als muziekliefhebber. Tijdens de zomervakantie op het eiland Öland slaat de 10-jarige royal geen concert over. Vrijdagavond ging ze los bij een optreden van hiphopgroep Hov1.

Vorige week was Estelle nog met haar oom en tante, prins Carl Philip en prinses Sofia, bij een concert. In de ruïne van Bornholm danste ze enthousiast mee op de muziek van zangeres Molly Sandén.

Vrijdagavond was Estelle met haar ouders naar de show van Hov1 gekomen. Kroonprinses Victoria en prins Daniel hadden net zoveel plezier als hun dochter. Op foto’s die op de website van Svensk Damtidning te vinden zijn, is duidelijk dat de royals zich kostelijk vermaken. Zo is Estelle dansend en juichend te zien.

Hov1 is een van de populairste hiphopacts van Zweden. Een van de leden had een relatie met zangeres Zara Larsson. Die schreef de song Never Forget You over hem. De band was in 2021 de meest gestreamde Zweedse act van het jaar.