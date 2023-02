Prinses Estelle viert elfde verjaardag op slot Haga

Prinses Estelle van Zweden is donderdag jarig. De oudste dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel viert haar elfde verjaardag. Het Zweedse hof heeft voor die gelegenheid een nieuwe foto van de jarige gepubliceerd.

Estelle Silvia Ewa Mary, zoals de prinses voluit heet, is eerder deze maand gefotografeerd door portretfotograaf Linda Broström. Die heeft al eerder portretten van de Zweedse royals gemaakt en is dan ook een graag geziene gast op slot Haga, het woonpaleis van Victoria en Daniel.

Ook het nieuwe portret van Estelle is op Haga gemaakt. Svensk Damtidning denkt te weten in welke van de 41 kamers van Haga Estelle is gefotografeerd. Het magazine schrijft op de website dat het gaat om een hal die achter de Grote Salon ligt. Victoria en Daniel gebruiken de salon als woonkamer.

Het hof laat nog weten dat Estelle haar verjaardag in huiselijke kring viert.