Prinses Madeleine en gezin verhuizen in zomer terug naar Zweden

Prinses Madeleine van Zweden verhuist komende zomer weer terug naar haar vaderland, maakte het Zweedse hof dinsdag bekend. De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia woont nu nog met haar gezin in Florida.

Madeleine en haar man Christopher O’Neill hebben besloten dat het gezin vanaf augustus voorlopig in Stockholm gaat wonen, meldt het paleis in een verklaring. Prinses Leonore (9 jaar) en prins Nicolas (7) gaan daar in het najaar naar school, prinses Adrienne (bijna 5) gaat dan naar de kleuterschool.

De prinses is in de loop der jaren al meerdere keren verhuisd. Madeleine heeft eerder al in Stockholm gewoond, maar ook in Londen en New York.