Twee mensen aangeklaagd voor inbraak bij koning Carl Gustaf

Twee mensen zijn aangeklaagd voor een inbraak in het vakantiehuisje van de Zweedse koning Carl Gustaf. Het tweetal, waarvan een minderjarig is, zou de visuitrusting en enkele persoonlijke eigendommen hebben buitgemaakt.

De inbraak heeft in het begin van augustus plaatsgevonden, schrijven media in Zweden. De twee worden beschuldigd van diefstal en huisvredebreuk in het vakantiehuis in Forsavan, even buiten het stadje Tärnaby in Noord-Zweden.

De visspullen zouden een waarde hebben van ongeveer 4300 euro. Daarnaast zouden ze ook een foto van de vorst hebben gestolen. Volgens de aanklacht hebben de verdachten het huisje helemaal overhoop gehaald in hun zoektocht naar nog meer spullen om buit te maken.

Vingerafdrukken

De politie kwam het duo op het spoor door vingerafdrukken die gevonden waren op glasscherven van een raampje dat de verdachten hadden ingeslagen. Ook was DNA gevonden van een van de verdachten op een lege whiskyfles die enkele meters van het huisje was gevonden op een plek waar de twee gekampeerd zouden hebben.

De verdachten zouden een schadevergoeding moeten betalen van ongeveer 9000 euro. Dat zou voldoende zijn om de visuitrusting te betalen en de reparaties aan het vakantiehuisje dat in 1931 werd neergezet door de toenmalige Zweedse koning Gustav VI Adolf.