Victoria bracht herfstvakantie door in Florida bij haar zus

Kroonprinses Victoria begint dinsdag uitgerust aan het staatsbezoek aan Bosnië-Herzegovina. Samen met haar man en kinderen heeft de Zweedse royal haar herfstvakantie doorgebracht in Florida. Dat meldt de krant Expressen.

Victoria, prins Daniel en de kinderen Estelle (7) en Oscar (3) genoten er niet alleen van het heerlijke weer en de stranden; ze gingen ook op bezoek bij prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill.

Vooral voor Madeleine was het bezoek van haar grote zus belangrijk. In eerdere interviews heeft ze gezegd dat ze wil dat haar kinderen Leonore (5), Nicolas (4) en Adrienne (1) zo veel mogelijk contact hebben met Estelle en Oscar.

Madeleine en Chris wonen sinds de zomer van vorig jaar in de Verenigde Staten. Madeleine vertelde onlangs nog dat ze het erg naar haar zin heeft in Florida, maar dat ze haar familie wel erg mist.

Hoe de vakantie van Victoria is verlopen, weet Expressen niet. Het Zweedse hof wil er niets over zeggen omdat het een privéreis betreft. Wel liet een zegsvrouw van het hof weten dat de kroonprinses extra vakantie had genomen om tijd door te brengen met haar gezin.