Victoria en Daniel begonnen aan driedaags Brits bezoek

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel zijn woensdag begonnen aan hun driedaagse bezoek aan Groot-Brittannië. Op de eerste dag stond onder meer een bezoek aan een militair trainingskamp op het programma.

Het kroonprinselijk paar ging in Norfolk naar het Stanford Training Area waar Oekraïense soldaten worden getraind door officieren en militairen van het Zweedse leger. Victoria en Daniel kregen daarbij gezelschap van de Zweedse minister van Defensie.

Op weg naar Londen maakten Victoria en Daniel een stop in een pub in Woodditton in Cambridgeshire voor een lunch en een gesprek met de eigenaar. De kroonprinses kreeg daar de gelegenheid zelf een biertje te tappen.

Ook donderdag staat er weer een volle agenda te wachten op het kroonprinselijk paar. De twee gaan onder meer naar Windsor Castle voor een privébezoek aan prins William en prinses Catherine.