Victoria en Daniel met Zweedse handelsmissie in Australië

Kroonprinses Victoria en prins Daniel zijn maandag begonnen aan hun bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland. Het paar maakt de reis op verzoek van de regering van Zweden om de handelsbetrekkingen tussen de landen te versterken. Maandag waren de royals in Canberra.

Samen met Handelsminister Johan Forssell werden Victoria en Daniel in de ochtend ontvangen door de Zweedse ambassadeur Pontus Melander. Tijdens het bezoek aan de ambassade kregen de royals en Forssell de gelegenheid de deelnemers aan de handelsmissie te ontmoeten. Ook woonden ze een presentatie bij over actuele kwesties die in Australië spelen.

Vertegenwoordigers van de lokale inheemse bevolking – de Ngunnawal – verwelkomden daarna het paar met een traditionele rookceremonie buiten het National Museum of Australia. In het museum namen Victoria en Daniel een kijkje bij de tentoonstelling Great Southern Land en spraken ze met vertegenwoordigers van de Ngunnawal.

In de middag bezochten Victoria en Daniel het door bosbranden getroffen Namadgi National Park, even buiten Canberra. Daar werden ze bijgepraat over de omvangrijke bosbranden die het gebied in 2020 troffen. Bij die natuurramp werd ongeveer 80 procent van het nationale park verwoest. De royals bezochten ook een opvangcentrum voor koala’s.

De eerste dag van het bezoek werd afgesloten met een diner van de gouverneur-generaal van Australië. In een speech benadrukte Victoria hoe belangrijk het is voor zowel Zweden als Australië om de handelsbetrekkingen tussen beide landen te verdiepen.

Het paar blijft tot en met woensdag in Australië. Daarna gaan ze naar Nieuw-Zeeland.