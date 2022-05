Victoria en Haakon spreken over de zee in Stockholm

De Noorse kroonprins Haakon en de Zweedse kroonprinses Victoria hebben dinsdag in Stockholm gesproken over het belang van een schone oceaan. Zij deden dat tijdens een zee-seminar in de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen.

Het bezoek aan het seminar vormde de start van de tweede dag van het driedaagse bezoek dat Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit brengen aan Victoria en haar man prins Daniel. Tijdens het symposium kwamen ook onderwerpen als duurzaamheid en offshore windenergie aan de orde.

Aan het begin van de middag bracht het koninklijke viertal een bezoek aan Stichting Fryshuset, een organisatie die zich inzet voor jongeren die vast dreigen te lopen. Fryshuset is Zweeds voor koelhuis en een verwijzing naar waar het pand eerder voor diende. Haakon, Mette-Marit, Victoria en Daniel genoten er onder meer van een optreden met hiphopmuziek en een basketbaldemonstratie.

Na een lunch met de jongeren van Fryshuset zette het gezelschap koers naar Norssken Stockholm, Europa’s grootste kantoorpand voor ondernemers en start-ups in de technische en sociale sector. De royals vertrokken daarna naar cultuurhuis Space voor het laatste en afsluitende bezoek van de dag. Ze spraken er over hoe kennis uit de wereld van gaming en muziek bijdraagt aan het Zweedse bedrijfsleven.

Woensdag reizen Haakon en Mette-Marit af naar Göteborg voor het laatste deel van hun bezoek aan Zweden.