Victoria wil Australië graag aan kinderen laten zien

Kroonprinses Victoria van Zweden zou ooit in Australië willen terugkeren met haar kinderen prinses Estelle en prins Oscar. “Absoluut, dat is het plan”, zegt de troonopvolgster tegen het Australische vrouwenplatform 9Honey.

De 45-jarige Victoria is momenteel samen met haar man prins Daniel in Australië. Ze zegt zich enorm te vermaken en hoopt het land ook ooit aan haar kinderen te laten zien. “Ze vragen ernaar”, zei ze lachend. Volgens haar willen Estelle en Oscar “alles waar we ze over vertellen” zien, inclusief de inheemse dieren in de Australische natuur.

Victoria en Daniel brachten woensdag onder meer een bezoek aan het Sydney Opera House. Ook stond een trip aan de botanische tuinen en een ziekenhuis in de stad aan de oostkust van het land op het programma.

Voor het kroonprinselijk paar was Sydney de laatste stop in Australië. Donderdag komen Victoria en Daniel aan in Wellington in Nieuw-Zeeland. De twee blijven daar tot zaterdag.